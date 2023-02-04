Пленный морпех ВСУ признался в казнях мирных жителей Мариуполя

Украинские военные 22 марта 2022 года расстреляли восьмерых гражданских по приказу командира старшего лейтенанта Олега Колмачевского. Мирных жителей убили в окрестностях завода имени Ильича во время боев за Мариуполь, заявил пленный боец ВСУ Владислав Кулык, служивший в 56-й бригаде морской пехоты.
По словам солдата, военные заметили группу, состоявшую из семерых мужчин и одной женщины. На вопрос журналиста РИА Новости «Вы их расстреляли?» Кулык ответил утвердительно.
«На заводе Ильича человек, который стоял "на глазах", увидел группу людей и доложил старшему позиции, Колмачевскому Олегу, он был старший лейтенант… И он дал приказ стрелять... Я попал в мужчину сорока лет», — сказал пленный, добавив, что вел огонь с «оружия "Калашникова"».
По словам Кулыка, его сослуживцы пытались выяснить у командира причины стрельбы по цивильным. В ответ на это старлей Колмачевский заявил, что «ему дали приказ, что это переодетые военные или корректировщики».