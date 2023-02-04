Вильфанд объяснил введение режима «черного неба» зимой в Сибири

Частое введение режима «черного неба» зимой в Сибири связано с нисходящими потоками воздуха при антициклоне, которые прибивают к земле загрязняющие вещества от заводов. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Жителей Красноярска, Назарова, Ачинска, Минусинска, Абакана, Кемерова и ряда других городов ранее предупредили о действия режима «черного неба». Он действует с 1 февраля из-за неблагоприятных погодных условий.
По словам Вильфанда, на территории азиатской части России в зимнее время часто образуется так называемый восточносибирский антициклон, который характеризуется высоким давлением. В такое время наблюдается нисходящее движение воздуха, из-за чего к земле прибиваются продукты, выделяемые в результате производственной и химической деятельности.
Гидрометцентр ранее предупредил о похолодании на территории Якутии в ближайшие дни. Там ожидается понижение температуры воздуха до 50 градусов мороза.