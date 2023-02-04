Вильфанд объяснил введение режима «черного неба» зимой в Сибири

По словам Вильфанда, на территории азиатской части России в зимнее время часто образуется так называемый восточносибирский антициклон, который характеризуется высоким давлением. В такое время наблюдается нисходящее движение воздуха, из-за чего к земле прибиваются продукты, выделяемые в результате производственной и химической деятельности.