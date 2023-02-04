Антонов: США целенаправленно обостряют украинский конфликт

Передавая Украине все более мощное вооружение, Соединенные Штаты осознанно обостряют конфликт. Так посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал намерение США поставить Киеву дальнобойные бомбы GLSDB.
Вашингтон продолжает грезить о «стратегическом поражении» России, поэтому все границы для него стерты. Такими темпами США рискуют дойти до «абсолютного безумства» и передать Украине, в том числе, истребители, отметил дипломат.
«Администрация поставила на "украинскую карту" практически все: собственный международный авторитет, деньги американских налогоплательщиков и жизни украинских солдат», — заявил Антонов.
Белый дом «науськивает» Украину наносить удары по России, добавил посол. Однако страна будет защищать своих жителей всеми силами, и чем быстрее это осознают США, тем скорее закончится конфликт.