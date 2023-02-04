Олег Газманов заявил о готовности «взять автомат» в случае необходимости

Об этом рассказал сам артист в интервью с Борисом Корчевниковым. В беседе он также высказал свое отношение к санкциям, введенным против него в Латвии, Литве и Эстонии. По словам Газманова, народ этих стран по-прежнему его любит, а все санкции придумывает «марионеточное правительство».