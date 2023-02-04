Олег Газманов заявил о готовности «взять автомат» в случае необходимости

Олег Газманов всеми силами поддерживает российских бойцов своими песнями. Однако в случае необходимости исполнитель готов отложить музыку и пойти на передовую.
Об этом рассказал сам артист в интервью с Борисом Корчевниковым. В беседе он также высказал свое отношение к санкциям, введенным против него в Латвии, Литве и Эстонии. По словам Газманова, народ этих стран по-прежнему его любит, а все санкции придумывает «марионеточное правительство».
«Мне 71 год. Если Родина прикажет, я возьму автомат и пойду. Но сейчас полезен тем, что пою свои песни», — заявил Газманов.
Ранее эстрадный певец представил вниманию поклонников новую версию песни «Солдаты», вышедшей в 2008 году в составе альбома «Семь футов под килем».