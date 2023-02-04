Компания Swed House откроет в Москве магазин с аналогами товаров IKEA

Белорусский производитель Swed House откроет свой магазин в московском торговом центре «Щелковский». Там будут представлены аналоги товаров ушедшей из России шведской компании IKEA, передает РИА Новости.
Открытие магазина запланировано на март, его площадь составит 330 квадратных метров. Покупателям представят товары для кухни, текстиль и мебельные аксессуары, уточнил представитель Swed House в России Мамедали Касымов.
Ряд товаров компании сделаны на китайских предприятиях, сотрудничающих с IKEA. Еще часть продукции произведена в России. Так, текстиль выпускает фабрика из Иваново, на территории которой много лет производились товары для шведской компании.
«Он будет полностью идентичен по дизайну и по качеству», — добавил Касымов.
В будущем на полках магазина может появиться мебель. Сейчас компания ведет переговоры по этому поводу с производителями из Китая и стран Таможенного союза ЕАЭС.
Руководство торговой сети Hoff ранее предупредило о возможном сокращении объемов российского рынка мебели до конца года. Показатель может снизиться на 10–20 процентов.