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Bloomberg: власти Пакистана заблокировали Wikipedia за неудаление «богохульного» контента

Общество
Bloomberg: власти Пакистана заблокировали Wikipedia за неудаление «богохульного» контента

Сайт Wikipedia был заблокирован на территории Пакистана из-за невыполнения требований по удалению «богохульного» контента. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg.

До этого управление по телекоммуникациям Пакистана призвало «Википедию» удалить «богохульные» материалы в течение двух дней. Отмечается, что платформу могут разблокировать, если интернет-площадка пойдет на уступки властям.

Представители онлайн-энциклопедии пока не давали официальных комментариев на этот счет. Журналисты агентства напомнили, что в пакистанском законодательстве допускается наказание в виде смертной казни за оскорбление ислама.
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