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США могут ввести санкции в отношении Турции за сотрудничество с Россией

Политика
США могут ввести санкции в отношении Турции за сотрудничество с Россией

Турция подвергает себя риску, сотрудничая с Россией. Если подобное взаимодействие продолжится, то США рассмотрят введение санкций в отношение Анкары, предупредил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Турецкие банки и предприятия, заключающие сделки с российскими компаниями, могут потерять доступ к рынкам стран «Большой семерки», отметил он. В связи с этим организациями рекомендуется предпринять «дополнительные меры предосторожности».

«Заметный за последний год рост вторичного турецкого экспорта и реэкспорта в Россию делает турецкий частный сектор особенно уязвимым для репутационных и санкционных рисков», — заявил Нельсон.

Ранее агентство Bloomberg отметило давление на Турцию со стороны США. По данным портала, Вашингтон вынуждает страну прекратить сотрудничество с Россией.
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