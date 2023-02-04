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Российский скрипач Репин сорвал овации на выступлении в Афинах

Общество
Российский скрипач Репин сорвал овации на выступлении в Афинах

Российский скрипач Вадим Репин покорил публику своей виртуозной игрой на концерте в Афинах. Зрители долго аплодировали российскому музыканту и вызвали его на бис.

Мероприятие состоялось в концертном зале «Мегаро мусикис» («Дворец музыки»). Оно было посвящено 80-летию Государственного оркестра Афин. Репин в ходе выступления исполнил концерт Петра Ильича Чайковского для скрипки с оркестром.

«В центре программы – легендарный скрипач-виртуоз Вадим Репин раскрывает свое блестящее мастерство...» – говорится в аннотации к концерту.

Публика осталась в восторге от выступления российского скрипача. Дополнительно для благодарного зрителя Репин исполнил одну из своих миниатюр. Организаторы уже окрестили выступление одним из великолепных музыкальных событий «высочайшей художественной ценности».
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