Российский скрипач Репин сорвал овации на выступлении в Афинах

Российский скрипач Вадим Репин покорил публику своей виртуозной игрой на концерте в Афинах. Зрители долго аплодировали российскому музыканту и вызвали его на бис.
Мероприятие состоялось в концертном зале «Мегаро мусикис» («Дворец музыки»). Оно было посвящено 80-летию Государственного оркестра Афин. Репин в ходе выступления исполнил концерт Петра Ильича Чайковского для скрипки с оркестром.
«В центре программы – легендарный скрипач-виртуоз Вадим Репин раскрывает свое блестящее мастерство...» – говорится в аннотации к концерту.
Публика осталась в восторге от выступления российского скрипача. Дополнительно для благодарного зрителя Репин исполнил одну из своих миниатюр. Организаторы уже окрестили выступление одним из великолепных музыкальных событий «высочайшей художественной ценности».