Глава минфина США подписала указ о введении потолка цен на российские нефтепродукты

Ранее страны «Большой семерки» и Австралия достигли договоренности по потолку цен. Государства решили установить два отдельных лимита на нефтепродукты. В зависимости от их категории стоимость фиксируется на уровне 100 и 45 долларов за баррель. Отмечается, что товар, погруженный до 5 февраля, попадает под исключение, поэтому потолок на него не распространяется.