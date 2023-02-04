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Ведущий Fox News назвал «помешательством» требование сенатора Грэма передать F-16 Украине

Армия
Ведущий Fox News назвал «помешательством» требование сенатора Грэма передать F-16 Украине

Сенатор Линдси Грэм потребовал от Пентагона поставить американские истребители F-16 на Украину в рамках военной помощи. Однако такое предложение является помешательством, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Он назвал Грэма наиболее «агрессивно настроенным» либеральным республиканцем в США. По его мнению, для сенатора украинские границы важнее, чем территория собственной страны. Карлсон уверен, что передача истребителей F-16 Украине является «прямой и, возможно, очень короткой дорожкой», ведущей к началу ядерной войны.

«Оснащение украинской армии истребителями F-16 означало бы прямую вовлеченность Америки в конфликт против вооруженной ядерным оружием России», — заявил ведущий.

Ранее бывший премьер Великобритании Борис Джонсон высказался о поставке комплексов NLAW на Украину. Он признался, что соратники в правительстве отговаривали его от этого.
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