The Sun: моряки отравились грязной водой на судне ВМС Великобритании

Мореходы, находящие на британском корабле HMS Portland, отравились загрязненной питьевой водой. Об этом сообщила газета The Sun.
Журналисты издания утверждают, что неопытный британский инженер совершил серьезную ошибку, определив сильные химические вещества не в ту емкость. В результате опасные продукты попали в питьевую воду экипажа.
Правда, он быстро смог понять свою ошибку и доложил о ней. Благодаря этому удалось спасти жизни морякам, которые успели попробовать отраву.
Судно уже вернулось на военно-морскую базу Портсмут. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение. Число отравившихся моряков не уточняется.