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Борис Джонсон признался, что соратники убеждали его отказать Украине в поставках NLAW

Политика
Борис Джонсон признался, что соратники убеждали его отказать Украине в поставках NLAW

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что среди его соратников были противники военной помощи Украине. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу TalkTV.

Речь идет о поставках противотанковых ракетных комплексов NLAW Киеву. По словам экс-премьера, вопрос обсуждался еще до начала спецоперации России по защите Донбасса.

«Всегда будут осторожные голоса. Было много людей, которые беспокоились об эскалации», — признался Джонсон.

Однако в большинстве рассматриваемых тем, продолжил политик, правительство сохраняло единство мнений. В завершение он в очередной раз выразил глубокую поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому и подчеркнул свою антироссийскую позицию.
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