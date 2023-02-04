Борис Джонсон признался, что соратники убеждали его отказать Украине в поставках NLAW

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что среди его соратников были противники военной помощи Украине. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу TalkTV.
Речь идет о поставках противотанковых ракетных комплексов NLAW Киеву. По словам экс-премьера, вопрос обсуждался еще до начала спецоперации России по защите Донбасса.
«Всегда будут осторожные голоса. Было много людей, которые беспокоились об эскалации», — признался Джонсон.
Однако в большинстве рассматриваемых тем, продолжил политик, правительство сохраняло единство мнений. В завершение он в очередной раз выразил глубокую поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому и подчеркнул свою антироссийскую позицию.