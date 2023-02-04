Бастрыкин поручил расследовать незаконные обвинения Пегова со стороны Украины

Следственный комитет (СК) РФ возбудит уголовное дело по факту незаконного предъявления обвинений российскому военкору Семену Пегову со стороны генпрокуратуры Украины. Такое поручение ведомству дал его председатель Александр Бастрыкин.
Украинская сторона ранее предъявила автору проекта WarGonzo Пегову заочное обвинение в «оправдании агрессии России против Украины и глорификации ее участников». По мнению Киева, россиянин якобы является создателем «пропагандистских материалов на военную тематику».
СК в рамках расследования выявит конкретных представителей генпрокуратуры Украины, которые приняли незаконное решение в отношении Пегова. Проект WarGonzo, автором которого является журналист, регулярно освещает события в рамках спецоперации.