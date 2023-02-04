Гладков сообщил об обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Борисовскому району Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Основной удар пришелся по территории промышленного завода, отметил он. Последствия обстрела на данный момент уточняются.
«По предварительной информации, пострадавших нет: людей успели вывести на безопасное расстояние», — отметил Гладков.
Власти Белгорода приняли решение сформировать оперативный штаб, добавил он. На место уже выехали все аварийные службы для выяснения подробностей атаки.