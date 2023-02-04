Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Гладков сообщил об обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Происшествия
Гладков сообщил об обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Борисовскому району Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Основной удар пришелся по территории промышленного завода, отметил он. Последствия обстрела на данный момент уточняются.

«По предварительной информации, пострадавших нет: людей успели вывести на безопасное расстояние», — отметил Гладков.

Власти Белгорода приняли решение сформировать оперативный штаб, добавил он. На место уже выехали все аварийные службы для выяснения подробностей атаки.
Гладков всу обстрел белгород
Военкоры ФАН
Лучшие в аду