Самбурская пришла на премьеру фильма «Свободные отношения» в прозрачном боди

Премьера комедии «Свободные отношения» состоялась в московском кинотеатре «Художественный». Мероприятие посетила Настасья Самбурская, удивившая поклонников своим внешним видом.
Для выхода в свет актриса выбрала прозрачное боди с открытым плечом. Грудь Самбурской закрывали кожаные вставки. Образ актриса дополнила черными джинсами, объемной обувью и длинной серьгой.
Премьеру также посетили множество других звезд. Режиссером комедии стал Дмитрий Невзоров. Главные роли достались Аглае Тарасовой, Борису Дергачеву, Илье Соболеву и Яну Цапнику.
Известно, что недавно Настасья Самбурская отдыхала в одном из санаториев Ессентуков. Знаменитость призналась, что полет домой доставил ей массу неудобств из-за пьяного мужчины по соседству.
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