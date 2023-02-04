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Самбурская пришла на премьеру фильма «Свободные отношения» в прозрачном боди

Шоу-бизнес
Самбурская пришла на премьеру фильма «Свободные отношения» в прозрачном боди

Премьера комедии «Свободные отношения» состоялась в московском кинотеатре «Художественный». Мероприятие посетила Настасья Самбурская, удивившая поклонников своим внешним видом.

Для выхода в свет актриса выбрала прозрачное боди с открытым плечом. Грудь Самбурской закрывали кожаные вставки. Образ актриса дополнила черными джинсами, объемной обувью и длинной серьгой.

Премьеру также посетили множество других звезд. Режиссером комедии стал Дмитрий Невзоров. Главные роли достались Аглае Тарасовой, Борису Дергачеву, Илье Соболеву и Яну Цапнику.

Самбурская пришла на премьеру фильма «Свободные отношения» в прозрачном боди

Известно, что недавно Настасья Самбурская отдыхала в одном из санаториев Ессентуков. Знаменитость призналась, что полет домой доставил ей массу неудобств из-за пьяного мужчины по соседству.

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