Вучич: Сербию вынудили осудить Россию на ГА ООН

Сербии пришлось осудить российскую спецоперацию на Генассамблее ООН, чтобы остаться на международной арене. Об этом заявил президент республики Александр Вучич.
Запад продолжит давить на Сербию в данном вопросе, отметил он. Однако Белград по-прежнему отказывается вводить санкции против России, за что «платит высокую цену». При этом президент добавил, что Сербия нуждается в поддержке РФ.
«Думаю, им стало ясно, что добиться поражения России будет намного тяжелее, чем они себе представляли», — добавил Вучич.
Ранее президент Сербии исключил вступление страны в НАТО. По его словам, для Белграда гораздо важнее сохранять военный нейтралитет.