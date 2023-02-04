Двое подростков избили девятилетнюю девочку в школьном автобусе во Флориде

Девятилетняя жительница города Хомстед в американском штате Флорида пострадала в результате нападения двух подростков. Мальчики набросились на нее прямо в салоне школьного автобуса, передает Local10 со ссылкой на мать пострадавшего ребенка.
Избиение девочки было снято на видео, которое позже распространилось по социальным сетям. На кадрах запечатлено, как двое подростков набрасываются на школьницу с кулаками. Вокруг находились взрослые и другие дети, но никто из них не попытался остановить происходящее, пожаловалась женщина.
Мать девочки обратилась в полицию, один из хулиганов уже задержан. По словам американки, ее дочь начала ходить в новую школу 9 января и почти сразу подверглась травле. Женщина пыталась решить проблему с руководством учебного заведения, но там ей лишь посоветовали перевести ребенка в другую школу.
Еще один школьный скандал ранее произошел в штате Техас. Одна из преподавательниц учебного заведения была замечена в интимной связи с 17-летним учеником.