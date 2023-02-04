Двое подростков избили девятилетнюю девочку в школьном автобусе во Флориде

Мать девочки обратилась в полицию, один из хулиганов уже задержан. По словам американки, ее дочь начала ходить в новую школу 9 января и почти сразу подверглась травле. Женщина пыталась решить проблему с руководством учебного заведения, но там ей лишь посоветовали перевести ребенка в другую школу.