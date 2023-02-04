Французский политик Филиппо указал на двойные стандарты в вопросе участия России в Играх

Речь идет об Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году. По словам Филиппо, участие российских спортсменов в соревнованиях постоянно обсуждается. Однако в МОК не задавались подобными вопросами в отношении американцев в 2004 году, когда США вторглись в Ирак.