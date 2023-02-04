Французский политик Филиппо указал на двойные стандарты в вопросе участия России в Играх

Международный олимпийский комитет придерживается двойных стандартов относительно участия спортсменов из России в Олимпиаде. Такое мнение высказал лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
Речь идет об Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году. По словам Филиппо, участие российских спортсменов в соревнованиях постоянно обсуждается. Однако в МОК не задавались подобными вопросами в отношении американцев в 2004 году, когда США вторглись в Ирак.
«Никто не задавался вопросом о присутствии американских спортсменов на ОИ в Афинах в 2004 году, когда их страна только что незаконно вторглась в Ирак, что привело к бесчисленным жертвам», — заявил Филиппо.
Ранее МОК отказался допускать на Олимпийские игры российских спортсменов с флагом и гимном страны. В комитете подчеркнули, что санкции против РФ «не подлежат обсуждению».