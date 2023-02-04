Минпросвещения обновило порядок проведения ЕГЭ в России

Согласно тексту документа, учащимся разрешат менять список предметов, указанных ими в заявлении. При наличии уважительных причин можно будет менять сроки участия в экзамене. Россияне, которые проходят службу по контракту и поступают в военные вузы, смогут подавать заявления об участии в ЕГЭ прямо в месте прохождения службы.