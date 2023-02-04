Минпросвещения обновило порядок проведения ЕГЭ в России

Минпросвещения России совместно с Рособрнадзором подготовило новый порядок проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Соответствующий документ размещен на сайте проектов нормативных правовых актов.
Согласно тексту документа, учащимся разрешат менять список предметов, указанных ими в заявлении. При наличии уважительных причин можно будет менять сроки участия в экзамене. Россияне, которые проходят службу по контракту и поступают в военные вузы, смогут подавать заявления об участии в ЕГЭ прямо в месте прохождения службы.
Изменения планируется внести и в дату проведения итогового сочинения. Вместо первой рабочей среды мая ее могут поменять на вторую среду апреля. Новый порядок может начать действовать уже 1 сентября текущего года, его планируется ввести до сентября 2029 года.
В российских школах с 2024-2025 учебного года могут быть введены новые учебники по истории. Они будут включать в себя раздел про спецоперацию на Украине.