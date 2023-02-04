Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Захарова сравнила новые санкции Канады с попыткой нацистов уничтожить «негерманский дух»

Политика
Захарова сравнила новые санкции Канады с попыткой нацистов уничтожить «негерманский дух»

МИД Канады ранее объявил о введении новых санкций в отношении российских структур, артистов и журналистов. Решение Оттавы прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ограничения Канады сравнимы с действиями Третьехо рейха, отметила дипломат. Именно он пытался уничтожить «негерманский дух» путем сожжения книг и запрета изданий.

«Нацист Михайло Хомяк мог бы гордиться внучкой, вице-премьером правительства Трюдо Христей Фриланд», — добавила Захарова.

Под ограничения Канады попали журналисты Сергей Брилев, Татьяна Миткова и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Как отметил посол Олег Степанов, Россия не оставит без ответа решение Оттавы.
санкции канада захарова реакция
Военкоры ФАН
Лучшие в аду