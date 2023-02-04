Егор Крид отругал подопечных МакSим на шоу «Голос. Дети»

Через несколько недель россияне узнают имя финалиста проекта «Голос. Дети». В последнем выпуске на сцену вышли подопечные певицы МакSим, однако не всем членам жюри понравились их выступления.
Артистке предстояло выбрать команды, которые продолжат участие в шоу. Юные исполнители спели хиты «Ту-лу-ла» Юлии Чичериной, «Боже, дай мне сил!» группы Smash, а также песню из мультфильма «Красавица и чудовище».
Самым придирчивым членом жюри оказался Егор Крид. Он остался недоволен выступлением Софьи Павловой, Алексея Тельцова и Екатерины Ивановой. По мнению артиста, участники не сумели сохранить целостность выступления, поскольку пытались перекричать друг друга.
«Вы не слушали себя, были будто отдельно. По моему мнению, ничего не получилось», — заявил он.
Критике со стороны одной из участниц «Голоса. Дети» ранее подвергся рэпер Баста. Его подопечная Ярослава Балахматова обиделась на наставника из-за своего ухода с проекта.