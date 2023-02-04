BFM: прокуратура Франции подозревает министра Дюссо в фаворитизме по делу о коррупции

О подозрении прокуроры сообщили адвокату Дюссо. Сам министр настаивает, что в уведомлении «не упоминается ни о какой коррупции». По словам политика, он поговорил с прокурорами, считающими, «что четыре из пяти жалоб не обоснованы и были закрыты».