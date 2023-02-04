BFM: прокуратура Франции подозревает министра Дюссо в фаворитизме по делу о коррупции

Озвученное ранее подозрение в фаворитизме в отношении министра труда Франции Оливье Дюссо остается в силе, решила Национальная финансовая прокуратура (PNF). Министр проходит по делу о коррупции, передал телеканал BFM.
О подозрении прокуроры сообщили адвокату Дюссо. Сам министр настаивает, что в уведомлении «не упоминается ни о какой коррупции». По словам политика, он поговорил с прокурорами, считающими, «что четыре из пяти жалоб не обоснованы и были закрыты».
«Я буду убеждать людей в обоснованности моей позиции и в моей добросовестности по этому последнему пункту, который еще предстоит решить», — сказал министр труда Франции.
Прокуроры расследуют события января 2017 года, когда Дюссо располагался в кресле мэра коммуны и получил литографии в подарок от директора компании Saur. Тогда предметы искусства оценили в сумму чуть дороже 2 тысяч евро.