CNN: США направили Украине конфискованные российские активы

Власти Соединенных Штатов отправили на нужды Украины средства, конфискованные у российского предпринимателя Константина Малофеева. Об этом говорится в материале американского телеканала CNN.
Речь идет об активах общей стоимостью свыше 5 миллионов долларов, хранившихся на счету Малофеева в банке Sunflower Bank. Как рассказали телеканалу министр юстиции США Меррик Гарланд и его украинский коллега Андрей Костин, это первый подобный случай. До этого Вашингтон не направлял Киеву российские активы, оказавшиеся под санкциями.
«Я утвердил первый перевод конфискованных российских активов для использования на Украине», — сообщил Гарланд.
Ранее в Польше предложили использовать замороженные российские активы на собственные нужды. По мнению премьера Матеуша Моравецкого, средства следует направить на покупку газа и угля.