CNN: США направили Украине конфискованные российские активы

Речь идет об активах общей стоимостью свыше 5 миллионов долларов, хранившихся на счету Малофеева в банке Sunflower Bank. Как рассказали телеканалу министр юстиции США Меррик Гарланд и его украинский коллега Андрей Костин, это первый подобный случай. До этого Вашингтон не направлял Киеву российские активы, оказавшиеся под санкциями.

