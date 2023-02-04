Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Захарова обвинила Борреля во лжи после слов о «нежелании» России вести переговоры

Политика
Захарова обвинила Борреля во лжи после слов о «нежелании» России вести переговоры

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что Россия якобы не обладает дипломатической волей и не желает начинать переговоры с Украиной. Его высказывание прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что Россия неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам. При этом вести диалог Москва соглашалась без «предварительных и неприемлемых условий». Киев же напротив покинул переговоры по указке Запада.

«Боррель в привычной для него манере говорит неправду… К тому же Боррель в день саммита ЕС — Украина в Киеве, видимо, сознательно "забыл", что указом Зеленского законодательно запрещены любые переговоры с руководством России», — отметила Захарова.

Ранее дипломат отреагировала на позицию Германии по расследованию терактов на «Северных потоках». По ее словам, заявления властей ФРГ указывают, что Берлин пытается что-то скрыть.
захарова боррель переговоры
Военкоры ФАН
Лучшие в аду