Захарова обвинила Борреля во лжи после слов о «нежелании» России вести переговоры

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что Россия якобы не обладает дипломатической волей и не желает начинать переговоры с Украиной. Его высказывание прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат напомнила, что Россия неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам. При этом вести диалог Москва соглашалась без «предварительных и неприемлемых условий». Киев же напротив покинул переговоры по указке Запада.
«Боррель в привычной для него манере говорит неправду… К тому же Боррель в день саммита ЕС — Украина в Киеве, видимо, сознательно "забыл", что указом Зеленского законодательно запрещены любые переговоры с руководством России», — отметила Захарова.
Ранее дипломат отреагировала на позицию Германии по расследованию терактов на «Северных потоках». По ее словам, заявления властей ФРГ указывают, что Берлин пытается что-то скрыть.