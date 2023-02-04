Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Страны G7 и Австралия введут два потолка цен на российские нефтепродукты

Экономика
Страны G7 и Австралия введут два потолка цен на российские нефтепродукты

Страны-участницы «Большой семерки» (G7) с Австралией планируют ввести два потолка цен на нефтепродукты из России. Об этом говорится в совместном заявлении государств.

Речь идет об ограничении стоимости российских нефтепродуктов на уровне в 100 и 45 долларов за баррель. Согласно представленному документу, решение вступает в силу с 5 февраля «или вскоре после этой даты».

Отмечается, что мера не будет действовать в отношении нефтепродуктов из России, погруженной на суда до 5 февраля. Других подробностей не сообщается.

Ранее к аналогичному решению пришли страны Европейского союза. Потолок цен будет зафиксирован на уровне 100 долларов за баррель торгующихся нефтепродуктов с премией, и 45 долларов за «бочку» торгующихся с дисконтом.
g7 большая семерка австралия нефть нефтепродукты санкции потолок цен
Военкоры ФАН
Лучшие в аду