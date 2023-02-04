Депутат Госдумы Хинштейн назвал себя коллекционером иностранных санкций

Канада ввела новый пакет антироссийских санкций, под которые попал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Депутат признался, что коллекционирует страны, объявившие против него рестрикции.
Хинштейн назвал абсурдным решение Канады ввести против него санкции. Он обратил внимание, что в большинстве стран, которые когда-либо накладывали на него ограничения, он никогда не бывал.
«Воспринимаю это как оценку своей работы. Думаю, что все эти шаги только усиливают ощущение абсурда и какого-то сюра», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с Хинштейном в черный список Канады попали многие артисты, среди которых Николай Басков, Олег Газманов, Полина Гагарина и другие. По словам депутата, он рад оказаться в такой творческой компании.