Тодоренко поселилась на мальдивской вилле стоимостью от 150 тыс. рублей за ночь

Телеведущая отметила, что именно здесь десять лет назад проходили съемки первого выпуска тревел-шоу с ее участием. Она намерена взять максимум от своего отпуска, поскольку в Москве ее ждет много работы и супруг Влад Топалов, который не смог составить компанию жене из-за проблем со здоровьем.