Тодоренко поселилась на мальдивской вилле стоимостью от 150 тыс. рублей за ночь

Телеведущая Регина Тодоренко вместе с сыновьями Михаилом и Мирославом отправилась на Мальдивы. Звезда и ее наследники поселились на вилле, ночь в которой стоит от 150 тысяч рублей.
Внимание на стоимость обратили поклонники 32-летней телеведущей. Сама Тодоренко предпочитает не озвучивать стоимость своего отпуска. По словам звезды, она рада отвлечься от работы и провести время вместе со своими детьми.
«Рай на земле», — охарактеризовала она Мальдивы.
Телеведущая отметила, что именно здесь десять лет назад проходили съемки первого выпуска тревел-шоу с ее участием. Она намерена взять максимум от своего отпуска, поскольку в Москве ее ждет много работы и супруг Влад Топалов, который не смог составить компанию жене из-за проблем со здоровьем.