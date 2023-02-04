Президент России Владимир Путин выступил с речью в честь годовщины разгрома вермахта в Сталинграде. Читатели газеты Daily Mail обратились к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому по этому случаю.
Во время выступления Путин отметил, что Россия пока не стягивает свои танки к западным границам. Однако он предупредил о готовности Москвы ответить на угрозы. При этом «применением бронетехники дело не закончится».
По мнению читателей газеты, Зеленскому необходимо сдаться. Они уверены, что только при таком сценарии может наступить мир. Некоторые читатели также призвали осудить украинского лидера за военные преступления.
«Всего этого можно было избежать, если бы НАТО, по сути своей антироссийская организация, не чувствовала бы необходимости расширяться до границ этой ядерной державы», — добавили комментаторы.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал планы Соединенных Штатов отправить снаряды GLSDB на Украину. Он призвал Вашингтон прислушаться к недавнему заявлению Владимира Путина.