Полиция задержала подозреваемого в убийстве жены священника в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего мужчину по делу об убийстве 35-летней женщины в Петербурге. Тело жертвы с ножевым ранением груди было найдено 3 февраля в подъезде дома на улице Коломенской, 27.
Подозреваемый был задержан в церкви на проспекте Обуховской обороны через несколько часов после обнаружения тела, передает «КП». Мужчина является знакомым погибшей женщины, он работает свечником церковной лавки. Полиция предполагает, что мотивом для преступления послужил конфликт на почве личной неприязни.
Убитая петербурженка является супругой священника Храма Святой Троицы «Кулич и Пасха». Изначально правоохранители считали, что она могла стать жертвой ограбления.