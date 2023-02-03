Полиция задержала подозреваемого в убийстве жены священника в Петербурге

Подозреваемый был задержан в церкви на проспекте Обуховской обороны через несколько часов после обнаружения тела, передает «КП». Мужчина является знакомым погибшей женщины, он работает свечником церковной лавки. Полиция предполагает, что мотивом для преступления послужил конфликт на почве личной неприязни.