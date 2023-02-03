Посол Степанов: Россия ответит на новые санкции Канады

Власти Канады ввели новые санкции против 15 российских структур и 38 физических лиц. Как заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов в беседе с РИА Новости, Москва не оставит без ответа объявленные ограничения.
Под санкции Канады, в частности, попала медиагруппа «Россия сегодня», объединяющая ряд русскоязычных информационных ресурсов. Оттава обвинила МИА в распространении «дезинформации и пропаганды».
«Мы же всегда действуем по принципу взаимности — симметрично, ассиметрично», — прокомментировал Степанов новые рестрикции Канады.
Персональные санкции также наложены на российских знаменитостей. Среди них Николай Басков, Дима Билан, Олег Газманов, Полина Гагарина, Надежда Бабкина и Ирина Аллегрова. Кроме них, под ограничения попали журналисты Сергей Брилев и Татьяна Миткова, депутат Госдумы Александр Хинштейн.