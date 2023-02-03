Дарью Мельникову засняли в объятиях коллеги по съемочной площадке

Актрису Дарью Мельникову, сыгравшую Женю в «Папиных дочках», не позвали в возрождение проекта. Однако она не расстроилась из-за такого поворота событий и опубликовала процесс работы над другим фильмом.
Как уточнила Мельникова, фильм «Хочу не могу» выйдет в день ее рождения. В социальных сетях знаменитость рассказала о сюжете кинокартины и опубликовала фото со съемочной площадки. На нем Мельникова запечатлена в объятиях своего коллеги.
«Летом мы сняли комедию про с.е.к.с. И прям вот в мой др она и выходит: 9 февраля. История про девушку Сашу, которая имеет необычный недуг, проходит групповую терапию и пытается построить здоровые отношения», — поделилась актриса.
Ранее стало известно, почему Мельникову не позвали сниматься в «Папиных дочках». Информацию об этом передает источник Федерального агентства новостей.
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