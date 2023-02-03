Дарью Мельникову засняли в объятиях коллеги по съемочной площадке

Как уточнила Мельникова, фильм «Хочу не могу» выйдет в день ее рождения. В социальных сетях знаменитость рассказала о сюжете кинокартины и опубликовала фото со съемочной площадки. На нем Мельникова запечатлена в объятиях своего коллеги.