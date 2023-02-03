Мирослава Карпович поделилась кадром из закулисья новых «Папиных дочек»

Дата выхода проекта пока неизвестна, поскольку его съемки стартовали только недавно. Зрителей ждут уже известные, но повзрослевшие герои. Режиссировать ситком взялся Александр Жигалкин. Он отметил, что работа над новым проектом стала для него погружением в ностальгию.