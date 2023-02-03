Мирослава Карпович поделилась кадром из закулисья новых «Папиных дочек»

Актриса Мирослава Карпович показала поклонникам небольшой фрагмент закулисья съемок продолжения ситкома «Папины дочки». Сериал можно будет посмотреть на онлайн-платформе START.
Дата выхода проекта пока неизвестна, поскольку его съемки стартовали только недавно. Зрителей ждут уже известные, но повзрослевшие герои. Режиссировать ситком взялся Александр Жигалкин. Он отметил, что работа над новым проектом стала для него погружением в ностальгию.
Карпович опубликовала кадр, на котором запечатлена в коротком платье голубого цвета, на каблуках и с укладкой. Она подписала, что в таком образе «готова покорять кинематограф», передает «Вокруг ТВ».
Снимками со съемок «Папиных дочек» ранее поделилась актриса Нонна Гришаева. Она показала, как выглядит квартира героев сериала, а также своих экранных сына и зятя.
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