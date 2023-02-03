Николай Басков и Дима Билан попали в санкционный список Канады

Министерство иностранных дел Канады включило российского артиста, певца Николая Баскова в санкционный список. Соответствующая информация указана в заявлении ведомства.
Помимо исполнителя хита «Натуральный блондин» под рестрикции попали Михаил Боярский, Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Надежда Бабкина и Ирина Алегрова. Всего Канада ввела ограничения для 38 физических лиц и 15 структур.
В списке также оказалась медиагруппа «Россия сегодня». В нее входят такие информационные ресурсы, как РИА Новости, «ИноСМИ», «Прайм» и другие.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в санкционный реестр 119 российских артистов. Политик обосновал решение тем, что деятели культуры поддерживают свою страну и спецоперацию.