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Николай Басков и Дима Билан попали в санкционный список Канады

Политика
Николай Басков и Дима Билан попали в санкционный список Канады

Министерство иностранных дел Канады включило российского артиста, певца Николая Баскова в санкционный список. Соответствующая информация указана в заявлении ведомства.

Помимо исполнителя хита «Натуральный блондин» под рестрикции попали Михаил Боярский, Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Надежда Бабкина и Ирина Алегрова. Всего Канада ввела ограничения для 38 физических лиц и 15 структур.

В списке также оказалась медиагруппа «Россия сегодня». В нее входят такие информационные ресурсы, как РИА Новости, «ИноСМИ», «Прайм» и другие.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в санкционный реестр 119 российских артистов. Политик обосновал решение тем, что деятели культуры поддерживают свою страну и спецоперацию.
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