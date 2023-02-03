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Госдепартамент сообщил о гибели американского гражданина на Украине

Армия
Госдепартамент сообщил о гибели американского гражданина на Украине

Государственный департамент США подтвердил факт гибели своего гражданина на Украине. Об этом сообщил представитель американского МИД, отказавшись уточнять данные и род деятельности погибшего.

Об очередном погибшем американце на Украине ранее сообщили западные СМИ. Журналисты отмечали, что погибшим оказался наемник Пит Рид, ранее служивший в корпусе морской пехоты.

«Мы можем подтвердить недавнюю гибель гражданина США на Украине», — передает РИА Новости слова собеседника из Госдепа.

Ведущие западные СМИ сообщали со ссылкой на источники, что по состоянию на январь в составе ВСУ сражаются от 1 до 3 тысяч иностранных наемников. Большинство из них входят в «Интернациональный легион».
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