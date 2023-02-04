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Молдавия намерена получать азербайджанский газ через Румынию

Экономика
Молдавия намерена получать азербайджанский газ через Румынию

Молдавские власти планируют закупать газ из Азербайджана через Румынию благодаря контракту, который заключили компании SOCAR и Romgaz S. A. Об этом рассказал спикер парламента Молдавии, лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу в эфире телеканала TVR Moldova.

Политик отметил, что голубое топливо из Румынии в Молдавию могут доставлять по газопроводу Яссы — Унгены. Если цена будет выгодной, то Кишинев закачает газ в подземные хранилища стран-соседей, поскольку не имеет собственных, отметил Гросу.

«По этому соглашению газ из Азербайджана через Турцию попадет в Трансбалканский газопровод и в Румынию. Это позволит и Молдавии закупать его», — заявил спикер парламента Молдавии.

В Молдавии за год потребительские тарифы на газ подорожали в семь раз, на электроэнергию – троекратно, на водоснабжение — вдвое. Летом 2022 года по Кишиневу и другим городами прокатились массовые митинги против действующей власти, демонстранты требовали отставки президента Майи Санду и правительства.
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