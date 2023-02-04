Молдавия намерена получать азербайджанский газ через Румынию

В Молдавии за год потребительские тарифы на газ подорожали в семь раз, на электроэнергию – троекратно, на водоснабжение — вдвое. Летом 2022 года по Кишиневу и другим городами прокатились массовые митинги против действующей власти, демонстранты требовали отставки президента Майи Санду и правительства.