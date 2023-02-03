Экранные партнеры Мария Порошина и Ярослав Бойко воссоединились в сериале «Всем по 50»

Актеры Мария Порошина и Ярослав Бойко являются знаменитыми экранными партнерами, так как часто в кинопроектах они играли возлюбленных. Не исключением стала и новая мелодрама, получившая название «Всем по 50».
В многосерийном фильме Порошина исполнила роль несчастной женщины, столкнувшейся с неверностью супруга. По сюжету, она встречает бывшего летчика, которого воплотил Бойко, пишет StarHit.
В Сеть уже попали некоторые кадры. На них запечатлена первая встреча главных героев. Поклонники отметили, что Порошиной и Бойко вновь удалось сыграть возлюбленных так, будто их связывают не только профессиональные отношения.
Известно, что младшая дочь актрисы уже пошла по стопам знаменитой мамы. По словам Марии Порошиной, шестилетняя девочка недавно получила свою «первую порцию аплодисментов» во время спектакля.