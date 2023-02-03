США включили в санкционный список руководство иранского производителя БПЛА

Руководящие сотрудники иранской компании-производителя беспилотников Paravar Pars попали под санкции со стороны Соединенных Штатов. Информацию об этом распространило министерство финансов США.
В частности, ограничения затронули восемь членов совета директоров иранского производителя БПЛА. Примечательно, что один из сотрудников компании уже находился под американскими санкциями.
Помимо этого, под ограничения попали два иранских судна. Данные рестрикции подразумевают заморозку активов в США, а также запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с указанными лицами.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила сумму ограничений в рамках нового пакета санкций против России. По ее словам, речь идет о 10 миллиардах евро.