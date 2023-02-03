Наташа Королева впервые прервала молчание по поводу слухов о разводе с Тарзаном

Уже несколько месяцев в медийном пространстве не утихают слухи о разводе семейной пары. Подтверждению этому стал отъезд Королевой к маме на новогодние праздники. Еще больше слухи о разводе укрепились после слов балерины Анастасии Волочковой, заявившей, что певица и танцор не живут вместе с весны 2022 года.