Наташа Королева впервые прервала молчание по поводу слухов о разводе с Тарзаном

Отношения певицы Наташи Королевой и ее супруга Сергея Тарзана Глушко в последние годы перетерпели много трудностей. Танцора уличали в измене, а сама артистка молча переживала предательство со стороны мужа.
Уже несколько месяцев в медийном пространстве не утихают слухи о разводе семейной пары. Подтверждению этому стал отъезд Королевой к маме на новогодние праздники. Еще больше слухи о разводе укрепились после слов балерины Анастасии Волочковой, заявившей, что певица и танцор не живут вместе с весны 2022 года.
Лишь недавно Королева опровергла высказывания балерины, отметив, что в ее отношениях с Тарзаном все хорошо. По словам певицы, ее семейная жизнь полна гармонии и идиллии.
«У нас все прекрасно: тишь да гладь и Божья благодать. Мы в этом году будем отмечать 20 лет официального брака. А на самом деле вместе уже 22 года. За это время нас столько раз "разводили". А мы живем и наслаждаемся жизнью!» — призналась она в беседе с «МК».
Тарзан ранее рассказал, что получил повестку в военкомат во время частичной мобилизации в России. Шоумен был не против отправиться на службу, но не подошел по возрасту.