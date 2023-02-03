Дмитрий Назаров отправится зарабатывать в Израиль после увольнения из МХТ

Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева потеряли работу в МХТ имени Чехова по решению художественного руководителя театра Константина Хабенского. В связи с этим актеры приняли решение покинуть Россию и отправиться на заработки в Израиль.
Назаров и Васильева уже объявили о своих грядущих выступлениях. Правда, исходя из афиши, о былых гонорарах речь не идет. Стоимость билетов на их концерт теперь не превышает 5,5 тысячи рублей.
«Прозвучат авторские романсы, стихи и басни Дмитрия Назарова, а также шлягеры на русском и французском языках», — говорится в описании концерта.
Ранее Дмитрий Назаров стал участником еще одного скандала. Неудобные вопросы поклонников в соцсетях, как оказалось, вызывают у него очень бурные эмоции, поэтому актер не стесняется оскорблять подписчиков.