«Берлину есть что скрывать»: Захарова отреагировала на слова Шольца о терактах на «СП»

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не собирается спекулировать на соответствующей теме. Дипломат, в свою очередь, указала на объявляемую «решительную заинтересованность» Берлина в расследовании с одной стороны и «реальные действия» страны с другой.