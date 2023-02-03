«Берлину есть что скрывать»: Захарова отреагировала на слова Шольца о терактах на «СП»

Власти ФРГ заняли «примечательно двойственную» позицию по отношению к расследованию терактов на «Северных потоках». Такую точку зрения высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не собирается спекулировать на соответствующей теме. Дипломат, в свою очередь, указала на объявляемую «решительную заинтересованность» Берлина в расследовании с одной стороны и «реальные действия» страны с другой.
«В целом складывается впечатление, что Берлину есть что скрывать. Заявление федерального канцлера ФРГ Шольца от 2 февраля 2023 года симптоматично — по сути, ему приходится уже оправдываться», — отметила Захарова.
С момента терактов власти ФРГ не начинали расследование порядка двух недель, добавила она. Возмущаются действиями Берлина уже и немецкие СМИ, которые считают, что Германия хочет по максимуму засекретить информацию о терактах.