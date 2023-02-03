Почти 20 студентов Страсбургского университета отправили на пересдачу из-за нейросети

Около 20 студентов Страсбургского университета были уличены в использовании программы с искусственным интеллектом во время дистанционной сдачи экзамена по истории Японии. Все они отправятся на пересдачу, передает Agence France-Presse со ссылкой на руководство вуза.
Администрация учебного заведения отметила, что впервые сталкивается с подобным случаем. Экзамен, в ходе которого был выявлен факт жульничества, проходил на этой неделе.
Студентам предлагалось сдать онлайн-тест, в котором содержалось несколько вариантов ответа. Руководство вуза считает, что учащиеся могли использовать чат-бот ChatGPT, генерирующий тест по запросу пользователя. Пересдавать экзамен студентам придется уже в аудитории под контролем преподавателей.
Разработчиком чат-бота ChatGPT является компания OpenAI. Российский «Яндекс» до конца текущего года планирует интегрировать в свои сервисы аналогичную версию нейросети.