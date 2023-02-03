Сенатор Ковитиди назвала смертельной ошибкой решение США передать Киеву снаряды GLSDB

Решение США передать Украине дальнобойные снаряды GLSDB в рамках нового пакета военной помощи является «не просто политической бестактностью, а смертельной ошибкой». Такую точку зрения выразила сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
Дальность полета соответствующих снарядов составляет 150 километров. Как ранее добавили в Пентагоне, Киев может использовать ракеты на свое усмотрение, в том числе, для ударов по Крыму. Слова сенатора передает RT.
«Попытки США изменить динамику боевых действий на Украине приведут к общей разгерметизации сбалансированной геополитической системы, в чем как США, так и ЕС вряд ли будут заинтересованы», — отметила Ковитиди.
Ранее передачу Киеву дальнобойных снарядов прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил США о недавнем заявлении Владимира Путина в Волгограде.