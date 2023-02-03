Космический корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором прибудет на Землю в марте

Ранее в Роскосмосе сообщали, что в случае ЧП экипаж «Союза МС-22» в лице Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франциско Рубио покинет МКС на российских и американских кораблях. Однако сейчас системы судна работают в штатном режиме.