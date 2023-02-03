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Космический корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором прибудет на Землю в марте

Общество
Космический корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором прибудет на Землю в марте

Возвращение поврежденного корабля «Союз МС-22» с Международной космической станции (МКС) ожидается в марте текущего года. Об этом 3 февраля рассказали в Роскосмосе.

Космический корабль вернется на Землю в беспилотном режиме. На его борту будут находиться грузы и научное оборудование, уточнили в госкорпорации.

В декабре прошлого год на корабле «Союз МС-22» произошла разгерметизация системы охлаждения. Этому предшествовало столкновение судна со спорадическим метеороидом.

После повреждения радиатора возвращение космонавтов на корабле стало опасным. В связи с этим Роскосмос принял решение запустить «Союз МС-23» вместо «Союза МС-22».

Ранее в Роскосмосе сообщали, что в случае ЧП экипаж «Союза МС-22» в лице Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франциско Рубио покинет МКС на российских и американских кораблях. Однако сейчас системы судна работают в штатном режиме.
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