Росстат: квартиры в новостройках за 2022 год выросли в цене

Квартиры в новостройках по итогам 2022 года выросли в цене на 21 процент, достигнув 122,3 тысячи рублей за квадратный метр. К такому выводу пришли специалисты Росстата.
Вторичное жилье подорожало на 12 процентов, до 94,4 тысячи рублей за квадратный метр. В Москве квартиры в новостройках поднялись в цене на 16 процентов, до 374,7 тысячи рублей за квадратный метр, а жилье на вторичном рынке — на семь процентов, до 297,5 тысячи рублей.
В Петербурге подорожание новостроек составило 21 процент, до 231,2 тысячи рублей. А вот готовое жилье снизилось в цене на четыре процента, составив 158,5 тысячи рублей. На территории Краснодарского края новые квартиры выросли в цене на восемь процентов, а подорожание вторичного жилья составило шесть процентов.
Лидером по росту стоимости новых квартир стала Ленинградская область — плюс 58 процентов. Следом идут Рязанская и Кемеровская области — по плюс 45 процентов.
В конце января текущего года в России вырос спрос на посуточную аренду таунхаусов. Интерес к такому виду жилья вырос на 52,2 процента по сравнению с прошлым годом.