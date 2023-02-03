Росстат: квартиры в новостройках за 2022 год выросли в цене

Вторичное жилье подорожало на 12 процентов, до 94,4 тысячи рублей за квадратный метр. В Москве квартиры в новостройках поднялись в цене на 16 процентов, до 374,7 тысячи рублей за квадратный метр, а жилье на вторичном рынке — на семь процентов, до 297,5 тысячи рублей.