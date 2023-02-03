Зеленский хочет начать переговоры по членству Украины в ЕС до конца года

Украина может начать обсуждение со странами Европейского союза свое членство в организации уже в этом году. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский.
Политик отметил, что киевские власти готовят большую интеграцию Украины во внутренний рынок Евросоюза. По словам Зеленского, это принесет немалые доходы государственным компаниям.
«Есть понимание партнерами также и того, что в этом году должны, как и в прошлом году, неизменно усиливать оборонную поддержку нашего государства и давление на Россию», — добавил Зеленский.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассказала о желании Владимира Зеленского начать переговоры с Россией. По ее словам, украинский лидер прорабатывает соответствующий план.