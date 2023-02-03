Пентагон раскрыл содержание нового пакета военпомощи Украине

В пятницу, 3 февраля, пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер сообщал, что новый военный транш для Киева будет оцениваться в 2,175 млрд долларов. По его словам, в него войдут системы противовоздушной обороны, БМП и новые снаряды для Javelin, а также разного рода ракеты для HIMARS, передает сайт «Ямал-Медиа». Райдер отмечал, что украинцам также передадут запускаемые с земли бомбы малого диаметра GLSDB, способные бить на расстояние в 150 км.