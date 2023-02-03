Пентагон раскрыл содержание нового пакета военпомощи Украине

Пара зенитно-ракетных комплексов Hawk, боеприпасы для реактивной артиллерии типа HIMARS и ПТРК Javelin, а также снаряды для других артиллерийских орудий и минометов вошли в новый пакет военной помощи США для Украины. Об этом сообщили в Пентагоне.
В пятницу, 3 февраля, пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер сообщал, что новый военный транш для Киева будет оцениваться в 2,175 млрд долларов. По его словам, в него войдут системы противовоздушной обороны, БМП и новые снаряды для Javelin, а также разного рода ракеты для HIMARS, передает сайт «Ямал-Медиа». Райдер отмечал, что украинцам также передадут запускаемые с земли бомбы малого диаметра GLSDB, способные бить на расстояние в 150 км.
Пресс-секретарь Пентагона обращал внимание, что из озвученной суммы 425 млн долларов будут выделены из запасов военного ведомства США. Оставшуюся сумму (1,75 млрд) потратят на закупки вооружений для Киева у поставщиков.