Песков посоветовал США прислушаться к Путину в свете обещаний дать GLSDB Украине

По словам главы государства, политики, втягивающие Европу в конфликт с РФ, не понимают, что «современная война с Россией будет для них совсем другой». Путин напомнил, что Москва не отправляет свои танки к западным границам. Однако он предупредил, что у России «есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится».