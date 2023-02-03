Песков посоветовал США прислушаться к Путину в свете обещаний дать GLSDB Украине

Власти Соединенных Штатов планируют включить дальнобойные снаряды GLSDB в новый пакет военной помощи Украине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказал мнение об этом.
Речь идет о пакете помощи Украине суммой в 2,2 миллиарда долларов. В него войдут средства противоракетной обороны и снаряды большей дальности для HIMARS. Песков напомнил США о заявлении президента России Владимира Путина, сделанном во время поездки в Волгоград.
По словам главы государства, политики, втягивающие Европу в конфликт с РФ, не понимают, что «современная война с Россией будет для них совсем другой». Путин напомнил, что Москва не отправляет свои танки к западным границам. Однако он предупредил, что у России «есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится».
«Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде», — заявил Песков.
Ранее официальный представитель Кремля напомнил, почему российские войска продолжают спецоперацию на Украине. По словам Пескова, хоть Крым сейчас и находится в безопасности, Донецкая и Луганская народные республики по-прежнему не зачищены от врага.