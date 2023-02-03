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Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме Новой Москвы

Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме Новой Москвы

Частный многоэтажный дом загорелся в поселении Марушкинское на территории Новой Москвы. Сотрудникам пожарной службы удалось полностью ликвидировать возгорание, сообщает РЕН ТВ.

Площадь пожара составила 80 квадратных километров. О причинах и обстоятельствах произошедшего на данный момент неизвестно.

Ранее поступала информация о троих погибших — двух мужчин и женщины. Их тела были найдены в сгоревшем доме. Сведения о пострадавших пока не уточнялись. На месте продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.
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