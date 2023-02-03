Нефть Brent подешевела до 80 долларов за баррель впервые с 11 января

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле текущего года снизилась до 80 долларов за баррель впервые с 11 января. Об этом 3 февраля свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Согласно информации биржи на 21:11 по московскому времени, стоимость Brent падала на 2,64 процента, составив 80 долларов за баррель. Через три минуты ее цена установилась на уровне 80,03 доллара.
Стоимость фьючерса нефти WTI с поставкой в марте текущего года снижалась на 2,91 процента. Она достигала отметки в 73,67 доллара за баррель.
Одновременно с тем в Европе продолжают обсуждение ценового потолка для нефти из РФ. Так, страны ЕС пришли к согласованному решению установить лимит на российское топливо на уровне 45 долларов за баррель, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Ранее экономист Михаил Хазин рассказал, что попытки Запада снизить стоимость ресурсов из России откровенная подлость. Однако эти действия приведут и США, и Европу к результатам, противоположным своим ожиданиям.