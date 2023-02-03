Нефть Brent подешевела до 80 долларов за баррель впервые с 11 января

Одновременно с тем в Европе продолжают обсуждение ценового потолка для нефти из РФ. Так, страны ЕС пришли к согласованному решению установить лимит на российское топливо на уровне 45 долларов за баррель, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».