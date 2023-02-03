Премьер Италии Мелони сообщила о планах Зеленского начать мирный диалог с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский разрабатывает «план мирного диалога» с Россией. Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Она также уточнила, что речь не идет о том, чтобы «помешать народу Украины быть свободным». По словам премьера, единственная возможность достичь мира — это продолжить помогать Киеву. Ее слова передает телеканал Rainews24.
«Он работает над планом для открытия диалога, и для достижения справедливого мира мы должны наращивать усилия», — отметила Мелони.
Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков указал на бесполезность диалога с киевским режимом. По его словам, подобные переговоры потеряли смысл после решения США передать Украине танки.